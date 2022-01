72-Jähriger kracht auf A3 bei Bischbrunn mit Toyota in Lastwagen

Der Fahrer eines Toyota war hier auf dem rechten von drei Fahrstreifen Richtung Würzburg unterwegs, als er offenbar aus Unachtsamkeit einen vor ihm fahrenden Sattelzug übersah und ungebremst in dessen Heck fuhr.

Der Toyota wurde dabei stark beschädigt, am Heck des Lkw entstand ebenfalls deutlicher Sachschaden. Bei dem Unfall wurde augenscheinlich zunächst niemand verletzt. Allerdings war - den Unfallspuren zufolge - der Aufprall des Pkw auf den Sattelauflieger so massiv, dass vorsorglich ein Rettungswagen hinzugezogen wurde. Der 72-jährige Autofahrer wurde anschließend zu weiteren Untersuchungen per Helikopter in eine Klinik geflogen. Über die Schwere der Verletzungen kann bis dato allerdings keine Aussage getroffen werden.

Der Toyota wurde mittels Abschleppdienst geborgen, der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Die Schadenshöhe am Lkw wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

Die Richtungsfahrbahn Würzburg der A 3 war zur Unfallaufnahme ungefähr 1 Stunde komplett gesperrt. Die Feuerwehren aus Weibersbrunn und Waldaschaff unterstützten an der Unfallstelle.

Den falschen Fahrer ausgesucht

Weibersbrunn. Im Zuge einer Schleierfahndungskontrolle wurde am Donnerstagvormittag ein Subaru aus dem südbayerischen Raum an der Rastanlage Spessart Süd angehalten. Das Fahrzeug war mit drei jungen Männern besetzt von denen ausgerechnet der Fahrer deutlichen Alkoholgeruch aufwies. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab vor Ort einen Wert weit jenseits der 0,5-Promille-Grenze. Dieser Wert bestätigte sich ebenfalls am gerichtsverwertbaren Gerät auf der Dienststelle der Verkehrspolizei. Der 25-jährige Fahrer erhält wegen dieser Ordnungswidrigkeit Post von der Bußgeldstelle.

Der Alkoholtest bei einem der Mitfahrer verlief negativ. Dieser konnte nach Beendigung der Maßnahmen mit seinen Freunden die Weiterfahrt antreten.