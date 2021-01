71-Jähriger verliert bei Schnee Kontrolle über Auto in Feldkahl

Im Ortsteil Feldkahl befuhr eine 71-Jähriger am Freitag um 07:15 Uhr die Rottenberger Straße und kam in einer Linkskurve wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneebedeckter Straße von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte der Ford mit einem Gartenzaun. Hierbei entstand ein Gesamtschaden von etwa 11.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wird durch den Verantwortlichen abschleppen lassen.

Regen-Unfall

Stockstadt. Am Donnerstag um 19:30 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Opel die Bundesstraße 469 in Richtung Großostheim. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn geriet er mit seinem Wagen ins Rutschen und prallte dann in eine Schutzplanke. Zu Buche schlägt ein Schaden von gut 5.000 Euro. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden.