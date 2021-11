71-jähriger Fußgänger bei Verkehrsunfall in Alzenau schwer verletzt

Gegen 18 Uhr fuhr ein 43-jähriger Mann mit seinem Alfa von Michelbach in Richtung Albstadt. Etwa 50 Meter nach dem Ortsausgang von Michelbach kam er offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Er schleuderte ungefähr 40 Meter über eine Grünfläche und einen kombinierten Fuß-/Radweg und prallte schließlich gegen mehrere Bäume. Auf dem Fußweg erfasste der Pkw einen 71-jährigen Fußgänger, der dort lief. Der Mann erlitt nach ersten Erkenntnissen ein schweres Halswirbelschleudertrauma. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Hanau gebracht. Der Schaden an dem Pkw wird auf 8000 Euro geschätzt.

Kleinkahl-Großkahl. Am Donnerstag um kurz vor 5 Uhr erfasste ein Peugeot-Fahrer zwischen der Bamberger Mühle und dem Glashüttenhof zwei Wildschweine. Ein Schwein wurde bei dem Zusammenstoß getötete, das zweite Tier so schwer verletzt, dass es von dem verständigten Jagdpächter von seinem Leiden erlöst wurde. Der Pkw wurde nicht unerheblich im Frontbereich beschädigt, der Schaden liegt bei rund 3000 Euro.

Alzenau-Hörstein. Bei einem Verkehrsunfall im Industriegebiet Alzenau Süd entstand am Mittwochnachmittag ein Gesamtschaden von 11.000 Euro. Gegen 16.15 Uhr parkte ein 35-jähriger Lkw-Fahrer zunächst an der rechten Fahrbahnseite und wollte dann nach links auf ein Firmengelände fahren. Beim Anfahren übersah er den Pkw einer 49-jährigen Frau, die gerade an dem Lkw vorbeifuhr. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Vorfahrtsunfall

Alzenau. Am Mittwoch um 16 Uhr fuhr ein 21-jähriger Lkw-Fahrer auf der Max-Planck-Straße in Richtung Siemensstraße. Als er in die vorfahrtsberechtigte Max-Planck-Straße abbiegen wollte, übersah er den Seat eines 30-jähigen Mannes, der von rechts kam. Bei dem Zusammenstoß im Einmündungsbereich entstand ein Schaden von 3500 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Polizei Alzenau/mm