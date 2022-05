Die Frau war gegen 15 Uhr mit ihrem Pedelec in der Holzapfelgasse unterwegs. An der Ecke der Straße "Unterer Graben" kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun. Dabei stürzte die 71-Jährige und erlitt schwere Verletzungen. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden.

Zerkratzter Opel Astra - Zeugen gesucht

Tauberbischofsheim. Eine unbekannte Person beschädigte am Montag zwischen 7.15 Uhr und 15 Uhr in Tauberbischofsheim einen Opel Astra. Als die 19-jährige Besitzerin auf den Parkplatz in der Hochhäuser Straße zu ihrem Pkw zurückkehrte, war ein Schaden an den beiden vorderen Fahrzeugtüren sichtbar. Der Opel wurde von einem oder einer Unbekannten vermutlich mittels eines spitzen Gegenstands zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine Höhe von circa 1.000 Euro.

Hinweise zu der Tat oder der unbekannten Person werden von dem Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 621320 entgegengenommen.

Hilflose Frau am Ufer der Tauber

Lauda-Königshofen. Am Dienstag gegen 17.15 Uhr wurde gemeldet, dass eine hilflose 43 Jahre alte Frau an der Tauber in Lauda Königshofen lag. Aus unbekannten Gründen geriet die 43-Jährige einen kleinen Abhang hinunter und befand sich nun am Ufer der Tauber. Sie konnte wohl aufgrund ihres Zustands nicht mehr selbstständig den Hang herauf. Die Feuerwehr und ein Rettungswagen waren vor Ort. Die offensichtlich alkoholisierte Frau wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht.

Mit 73 km/h auf der A81 zu schnell unterwegs

Lauda-Königshofen. Auf der Autobahn 81 bei Lauda-Königshofen wurde am Dienstagabend bei einem BMW eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 73 Stundenkilometer festgestellt. Der 26-jährige Fahrer war zwischen Tauberbischofsheim und Ahorn unterwegs, als er bei erlaubten 100 km/h mit 173 Stundenkilometer in eine Geschwindigkeitskontrolle geriet. Des Weiteren fuhr er mit eingeschaltetem linken Blinker auf der linken Fahrspur. Eine Streife überholte den BMW und brachte ihn mithilfe des Blaulichts und Signal zum Folgen zum Halten. Bei der Kontrolle auf einem Parkplatz stellte sich außerdem heraus, dass der 26-Jährige mit ausländischem Wohnsitz keine Fahrerlaubnis für das Fahrzeug hatte. Er musste vor Ort eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Opel beschädigt - Wer war's?

Bad Mergentheim. Zwischen Dienstag, 8 Uhr und 18.15 Uhr, wurde ein Opel in Bad Mergentheim von einer unbekannten Person beschädigt. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz in der Poststraße, als der oder die Unbekannte einen Schaden von rund 2.000 Euro am linken Kotflügel verursachte und sich ohne um den Unfall zu kümmern von der Örtlichkeit entfernte.

Zeugen, die Angaben zu der Tat, dem Täter oder der Täterin machen können, werden gebeten, sich bei Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Pressebericht des Polizeipräsidiums Heilbronn / grr