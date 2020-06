70 Jähriger stürzt vom Rad in Kahl

Am 28.06.2020, gegen 09.30 Uhr, fuhr ein 70-jähriger Kahler mit seinem Fahrrad verbotswidrig, entgegen der Einbahnstraße, in der Friedhofstraße. Der 29-jährige Fahrer eines Mercedes fuhr in der Torgasse, überquerte die Friedhofstraße, um in dem Hörsteiner Weg weiterzufahren. Hierbei erschrak der Radfahrer offenbar und betätigte zu stark die Bremse und stürzte. Der Radfahrer brach sich vermutlich den Arm und wurde in das Klinikum Aschaffenburg eingeliefert.

Schaltkasten und Mast angefahren und geflüchtet

Blankenbach, OT Erlenbach, Lkrs. Aschaffenburg. Im Laufe dieses Jahres wurde in Erlenbach, Stadtweg/Am Steinküppel ein Stromverteilkasten und ein Alumast durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Verursacher flüchtet, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 1.700.- Euro zu kümmern.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Alzenau unter der 06023/944-0 zu melden.

Seil zum Absperren gespannt / Radfahrer gestürzt

Schöllkrippen, Lkrs. Aschaffenburg. Am 28.06.2020, gegen 12.55 Uhr, fuhr ein Fahrradfahrer eine private Hofeinfahrt hinab und übersah hierbei ein Seil, welches zur Absperrung für Pkw gespannt war. Der Radfahrer stürzte und zog sich vermutlich einen Schlüsselbeinbruch zu und wurde in das Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. Am Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von ca. 100.- Euro.

Bei Beifahrer Marihuana gefunden

Kahl am Main, Lkrs. Aschaffenburg. Am 29.06.2020, gegen 00.20 Uhr, wurde in Kahl am Main ein Seat kontrolliert. Bei der Fahrerin war wohl alles in Ordnung. Nur bei dem 24-jährigen Beifahrer konnte eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Die anschließende Wohnungsdurchsuchung bei dem Kahler erbrachte nochmals knapp 7,5 Gramm Marihuana.