70-Jährige aus Bad Orb wird weiterhin vermisst

Frau Nüchter war in Bad Orb in einer Reha-Einrichtung in Behandlung und wurde zuletzt am Dienstag, 27. September, gegen 13 Uhr gesehen. Zu ihrem Behandlungstermin gegen 16 Uhr erschien sie nicht mehr. Vermutlich ist die Vermisste zuvor zu einem Spaziergang aufgebrochen und kam nicht mehr zurück. Die Kripo Gelnhausen schließt einen Unglücksfall nicht aus. Frau Nüchter ist etwa 1,60 Meter groß, hat weiße kurze Haare und ist Brillenträgerin. Sie war wahrscheinlich mit einem grünen Anorak bekleidet und benutzte Gehhilfen.

Frau Nüchter

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Christa Nüchter geben kann, wird gebeten, sich unter 06051 827-0 bei der Kriminalpolizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.