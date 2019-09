70-Jähriger bei Unfall in Babenhausen schwer verletzt

Durch den Aufprall mit der Mauer wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Babenhausen aus diesem befreit werden. Der Fahrer wurde anschließend an den Notarzt und den Rettungsdienst übergeben und schwerverletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

An dem Fahrzeug, der Mauer sowie der Umzäunung entstand ein Schaden in Höhe von 20.000 Euro. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Die Unfallstelle wurde während der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen durch das Ordnungsamt Babenhausen für die Dauer von einer Stunde gesperrt.

vd/Polizei Südhessen