Das berichtete die Polizei und fügt nun an, dass der Obernburger Junge entgegen der ursprünglichen Meldung der PI Obernburg einen Radhelm trug. Er blieb so von schwereren Kopfverletzungen geschützt.

Der Junge fuhr auf dem Pflaumheimer Weg, unterhalb Einmündung Im Sand mit seinem Kinder-Mountainbike in eine abschüssige Kurve und kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Betonsockel. Er wurde nach Frankfurt in die Kinderklinik geflogen, wo er sich unterdessen von seinen Verletzungen gut erholt.

Zur Originalmeldung.

Ohne Führerschein auf Roller unterwegs

Erlenbach. Am 30.05.22, gegen 18.30 Uhr, fuhr der Fahrer eines Kleinkraftrades den Hirtenweg in Erlenbach. Der Mann wurde ihm Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Hier stellte sich heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hat, um das Fahrzeug führen zu dürfen.

Cannabispflanze in Wohnung

Klingenberg. Am 30.05.22, gegen 17 Uhr, hat die Polizei eigenen Angaben nach die Wohnung eines Mannes in Klingenberg wegen einer vorangegangenen Streitigkeit aufgesucht. Den Beamten schlug an der Wohnungstüre starker Marihuanageruch entgegen. Der Mann händigte bei einer darauf durchgeführten Wohnungsnachschau eine Cannabispflanze aus.

Unter Drogen gefahren

Wörth. Am 30.05.22, gegen 16.30 Uhr, fuhr ein BMW-Fahrer auf dem Kurzmainzer Ring in Wörth und wurde hier bei einer Verkehrskontrolle angehalten. Der Fahrer wies hierbei drogenbedingte Ausfallerscheinungen auf. Es ergaben sich Hinweise auf vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum, worauf eine ärztliche Blutentnahme angeordnet wurde.

Unfall - wohl durch Sekundenschlaf

Großwallstadt. Am 30.05.22, gegen 14 Uhr, befuhr ein junger VW Polo-Fahrer die Bundesstraße 469 in Fahrtrichtung Miltenberg. Hier kam er wegen eines kurzzeitigen Schlafes plötzlich nach rechts von der Überholspur gegen den LKW und Anhänger eines Gespannes. Der Lkw und der Anhänger wurden dabei erheblich beschädigt, sodass der Lkw sogar abgeschleppt werden musste. Es entstand kein Personenschaden.

Alkoholisiert zur Polizei

Obernburg. Am 30.05.22, gegen 10 Uhr, kam ein Mann mit seinem Ford zur Polizeidienststelle in Obernburg, um einen Sachverhalt zur Anzeige zu bringen. Hierbei fiel auf, dass der Mann erheblich nach Alkohol roch. Ein gerichtsverwertbarer Atemtest ergab einen Wert von umgerechnet 0,6 Promille. Den Fahrer erwarten ein Fahrverbot und eine Geldbuße.

Werkzeug aus Bauwagen entwendet

Elsenfeld. In der Zeit vom 25.05. bis 30.05.22, wurde aus einem Bauwagen in der Odenwaldstraße in Elsenfeld Werkzeug entwendet. Der oder die unbekannten Täter brachen das Schloss des Bauwagens auf und konnten so an den Inhalt gelangen. Der Wert des Diebesgutes muss noch ermittelt werden.

Klingenberg. In der Zeit vom 27.05 bis 30.05.22 parkte ein Renault vor einem Anwesen in der Hauptstraße. Der Pkw wurde durch ein unbekanntes Fahrzeug am Radkasten beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden von über 1000 Euro zu kümmern.

Obernburg-Eisenbach. Am 31.05.22, in der Nacht gegen 1.50 Uhr, ging die Mitteilung über einen Feuerschein im Wald bei Obernburg, Ortsteil Eisenbach, ein. Im Bereich der Verlängerung der Odenwaldstraße am sogenannten „Bubenbrunnen“ wurde im Weiteren ein großer Stapel Brennholz, der in Vollbrand stand, durch die Feuerwehr abgelöscht. Der Holzstapel dürfte nach jetzigem Ermittlungsstand durch einen unbekannten Täter vorsätzlich in Brand gesteckt worden sein.