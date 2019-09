7-jährige findet in Steinfeld Geldbörse mit mehreren Hundert Euro Bargeld

Das Mädchen verhielt sich vorbildlich und gab mit ihrer Mutter zusammen die Geldbörse bei der Polizei ab. Der anschließend verständigte 56-jährige Verlierer war sichtlich erfreut über die Wiederauffindung und erhielt seine Geldbörse samt Inhalt zurück. Für das Mädchen dürfte der Finderlohn ein tolles Zusatztaschengeld sein.

Rauchentwicklung bei Glasflaschenfabrik

Lohr: Am Sonntag, gegen 17:25 Uhr, kam es bei der Fa. Gerresheimer zu einer Rauchentwicklung in einem Stromverteiler. Der Stromverteiler war alarmgesichert und meldete umgehend einen Brandalarm an den Werkschutz. Er wurde sofort teilweise abgeschaltet und durch die werkseigenen Brandschutzmitarbeiter bzw. Feuerwehr abgelöscht. Ein Großaufgebot der umliegenden freiwilligen Feuerwehren wurde ebenfalls zum Einsatzort beordert. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden am Stromverteiler beläuft sich nach ersten Schätzungen auf bis zu 10.000 Euro.

Blumentopf beschädigt

Frammersbach: Am Sonntagmorgen, gegen 06:00 Uhr, wurde in der Lohrer Straße ein Blumentopf einer dortigen Anwohnerin mutwillig umgeworfen. Der Blumentopf zerbrach dabei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Die Polizeiinspektion Lohr am Main sucht diesbezüglich nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 09352/8741-0.

Zaun beschädigt

Neuhütten: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden zwei Zaunfelder eines Grundstücks an der Straße „Im Furt“ beschädigt. Die Sachschadenshöhe wird auf ca. 400 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Lohr am Main sucht diesbezüglich nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise unter 09352/8741-0.

vd/Polizei Lohr

vdffffff