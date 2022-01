69-jähriger Ladendieb verletzt Kassiererin in Großostheim

Die Filialleiterin bemerkte dies und hielt den Mann auf. Dabei wurde der Dieb ihr gegenüber handgreiflich und schubste die 38-Jährige, sodass diese sich an der Hüfte verletzte. Trotz seines gewaltbereiten Fluchtversuches schaffte es der Täter nicht aus dem Discounter heraus. Mit Hilfe eines anderen Kunden konnte er festgehalten werden bis die Polizei eintraf.

Seitenspiegel abgefahren - Unfallverursacher flüchtig

Ein unbekannter Unfallverursacher blieb am Dienstag zwischen sieben und neun Uhr am Seitenspiegel eines geparkten Kleintransporters in der Danziger Straße hängen. Der verursachte Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Bislang gab sich der flüchtige Fahrzeugführer nicht zu erkennen.

Zwei Ladendiebe auf frische Tat ertappt - einer flüchtig

Ein 20 und ein 23-jähriger Täter wollten am Dienstagabend um kurz vor 19 Uhr nur einen Teil ihrer Einkäufe in einem Supermarkt in der Würzburger Straße zahlen. Weitere, teurere Waren hatten sich die Diebe in die Jacke gesteckt und wollten ohne diese zu bezahlen den Supermarkt verlassen. Dabei wurden die beiden jungen Herren vom Ladendetektiv erwischt. Während der 23-Jährige aufgehalten und an die Polizei übergeben wurde, konnte der 20-Jährige flüchten. Bei der Flucht verlor er aber sein Mobiltelefon, wodurch die Polizeibeamten im Nachgang auch den zweiten Täter ermitteln konnten.

Sachbeschädigung durch Brandlegung in Aschaffenburg

Schweinheim. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu zwei Brandfällen im Stadtteil Schweinheim. Die erste Mitteilung erreichte die Polizei gegen 02.40 Uhr. Hierbei brannte eine mobile Baustellentoilette in der Schneebergstraße. Die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen.

Etwa 40 Minuten später ging erneut eine Mitteilung wegen eines Brandes ebenfalls in der Schneebergstraße ein. Unweit der ersten Brandstelle entfernt stand ein Haufen Müll in Flammen. Auch hier konnte das Feuer durch Polizei und Feuerwehr schnell gelöscht werden. Durch die Flammen wurde die angrenzende Gebäudefassade eines Mehrfamilienhauses in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei geht in beiden Fällen von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung aus. Hinweise auf den Täter gibt es bislang nicht.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 zu melden.

Mehrere Wildunfälle im Landkreis

Im Verlauf des gestrigen Tages wurden durch die Polizeiinspektion Aschaffenburg insgesamt drei Wildunfälle mit unterschiedlichen Wildtieren in den Gemeinden Hösbach, Bessenbach und Johannesberg aufgenommen. Hierbei kamen ein Fasan, ein Feldhase und ein Reh zu Schaden. Der an den jeweiligen Fahrzeugen verursachte Sachschaden beträgt etwa 6.000 Euro. Die Fahrzeugführer blieben allesamt unverletzt.

Polizeiinspektion Aschaffenburg/ienc