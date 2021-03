69-jährige Fahrerin prallt in Schöllkrippen gegen Zaun und verletzt Frau

Aus bisher nicht bekannten Gründen beschleunigte sie und überquerte die Straße. Sie prallte dann in den Zaun eines gegenüberliegenden Grundstücks, hinter dem sich eine 66-jährige Frau aufhielt und Gartenarbeiten durchführte. Nach ersten Erkenntnissen erlitt die Frau dabei Frakturen und Quetschungen auf der rechten Körperseite. Nach Erstversorgung durch einen Notarzt wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden summiert sich auf 7.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Alzenau.

Verkehrsunfall in Schöllkrippen - Keine Verletzten

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Lindenstraße entstand am Donnerstagmorgen ein Schaden von 2.500 Euro. Gegen 11.45 Uhr fuhr eine 69-jährige Fahrerin aus dem verkehrsberuhigten Bereich in der Lindenstraße auf die Industriestraße. Dabei übersah sie offenbar den vorfahrtsberechtigen Pkw einer 59-jährigen Frau, die in Richtung Aschaffenburger Straße fuhr. Beide Fahrerinnen blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.

74-Jähriger verletzt sich mit Handkreissäge

Krombach, Lkr. Aschaffenburg. Bei einem häuslichen Unfall erlitt ein 74-jähriger Mann schwere Verletzungen an der rechten Hand. Der Mann arbeitete gegen 13.30 Uhr mit einer Handkreissäge in einem Garten in der Hauptstraße. Dabei stolperte er, warf die noch laufende Kreissäge weg, fiel jedoch mit einer rechten Hand in die am Boden liegende Säge. Er sägte sich in drei Finger der rechten Hand. Nach der Erstversorgung wurde er von einem Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht.

Gesprengter Briefkasten

Kahl, Lkr. Aschaffenburg. Am Donnerstag um 23.45 Uhr sprengten zwei Unbekannte mit einem Böller den Briefkasten eines Anwesens in der Sandlache. Der Sachschaden liegt bei 250 Euro. Eine nähere Beschreibung der beiden flüchtigen Täter liegt nicht vor.

rega/Quelle: Polizei Alzenau