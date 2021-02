68-jähriger Transporterfahrer verursacht Unfall bei Marktheidenfeld

13.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagvormittag auf Höhe der Anschlussstelle Marktheidenfeld. Gegen 10.20 Uhr bog ein 68-Jähriger, von Kreuzwertheim kommend, mit seinem Kleintransporter von der Bundesstraße 8 in die Auffahrt Richtung Nürnberg nach links ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden BMW, weshalb es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Glücklicherweise wurde dadurch niemand verletzt. Allerdings war der BMW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Reifen beschädigt

Marktheidenfeld. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Donnerstag zwei Reifen an einem Auto am Nordring 5. Der blaue VW Golf war in der Zeit von 15.00 bis 21.30 Uhr vor einer Firma geparkt. Bei der Rückkehr stellte der Fahrer fest, dass zwei Reifen platt waren und Einstichstellen aufwiesen. Hinweise in diesem Zusammenhang werden an die Polizei Marktheidenfeld unter 09391-9841-0 erbeten.

sob/Polizei Marktheidenfeld