68-Jähriger wird in Kirchzell Opfer von Trickbetrügern

Der Geschädigte wurde telefonisch geschickt davon überzeugt, dass er an einem Gewinnspiel im Ausland teilgenommen und gewonnen hätte. Hauptsponsor des Gewinnspiels wäre Amazon und Gutscheincodes des Hauptsponsors wären für den Geldtransfer notwendig. Die Anruferin stellte sich als Notarin vor, welche den Gewinn abwickeln würde. Als dann weitere fast 4000 Euro gefordert wurden, kamen dem Geschädigten berechtigte Zweifel und benachrichtigte seine Bank, welche sofort bei der Polizei Anzeige erstattet.

Hier warnt die Polizei noch einmal ausdrücklich vor Gewinnversprechen am Telefon. Hier liegt immer eine Betrugsmasche vor.

Unfallflucht in Miltenberg

Miltenberg - Am Donnerstag, 05.12.2019, in der Zeit von 08:00 bis 10:30 Uhr, parkte eine 59-jährige Peugeotfahrerin ihren braunen Kleinwagen Am Thorwengert 2, am Straßenrand. Als sie wieder zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie einen Schaden am linken Außenspiegel fest. Der Sachschaden wird auf ca. 1200 Euro geschätzt. Ein Passant hatte einen Lkw vorbeifahren sehen, konnte jedoch keinen Kontakt zwischen beiden Fahrzeugen bemerken. In vorliegendem Fall ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

vd/Polizei Miltenberg