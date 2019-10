68-Jähriger geht in Sulzbach mit Einkaufswagen auf 12-Jährigen los

Hierbei stieß der Erwachsene dem Kind mit einem der Wägen gegen das Bein und entfernte sich dann mit seinem Pkw. Zuvor beleidigte er noch die Anwesenden und zeigte einen ausgestreckten Mittelfinger. Der Mann konnte ermittelt werden und muss sich nun wegen des Verdachts eines Vergehens der gefährlichen Körperverletzung und der Beleidigung im Strafverfahren verantworten.

Verkehrsteilnehmer durch Korsofahrt einer Hochzeitsgesellschaft behindert

Obernburg. Am Samstag fiel einer Streife der Obernburger Polizei um 15.45 Uhr in der Eisenbacher Straße auf Höhe der Daimlerstraße ein Korso einer offensichtlichen Hochzeitsgesellschaft auf, der aus zumindest 15 Pkw bestand. Die Fahrzeuge fuhren von der Daimlerstraße auf die Fahrbahn der Eisenbacher Straße und ein Pkw BMW aus dem Zulassungsbereich München stellte hierzu sein Auto so auf der Eisenbacher Straße auf, dass der Verkehrsfluss dort unterbrochen wurde und der Korso ungehindert ausfahren konnte. Hierdurch wurden zahlreiche Verkehrsteilnehmer mit ihren Fahrzeugen an der Weiterfahrt gehindert. Die Beamten stellten vor Ort die Identität des verantwortlichen BMW-Fahrers fest. Er muss sich nun wegen des Verdachts eines Vergehens der Nötigung strafrechtlich verantworten. Verkehrsteilnehmer, die durch dieses Verhalten an der Weiterfahrt gehindert wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Obernburg zu melden.



Verkehrsunfall bei Fahrstreifenwechsel

Großwallstadt. Am Samstagmorgen kam es gegen 9.30 Uhr auf der Bundesstraße 469 in Richtung Aschaffenburg zu einem Unfall, bei dem eine Fahrerin mit ihrem Pkw Suzuki vom rechten Fahrstreifen auf den linken der beiden wechselte und hierbei eine Fahrerin übersah, die mit ihrem Pkw Renault bereits auf diesem Fahrstreifen fuhr. Die Fahrerin des Renaults musste aufgrund dessen stark bremsen und verlor die Kontrolle über ihr Kfz. Sie stieß gegen die Mittelleitplanke.



Ohne gültigen Führerschein unterwegs

Wörth. Am Samstag stellte eine Streife der PI Obernburg auf der Bundesstraße 469 in Richtung Miltenberg einen Toyota fest, dessen Fahrer sie dann um 10 Uhr in der Miltenberger Straße in Laudenbach zur Kontrolle anhielt. Hierbei wies der 33-jährige Deutsche einen bulgarischen Führerschein vor, der bereits seit 2017 wegen Zeitablaufs ungültig war. Seine deutsche Fahrerlaubnis wurde ihm bereits vor Jahren entzogen worden. Der Mann muss nun die strafrechtliche Verantwortung für sein Handeln tragen.

Auto-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Klingenberg. Am Samstag ereignete sich gegen 8Uhr ein Unfall in der Wilhelmstraße, bei dem ein 51-jähriger Pkw-Fahrer leicht an der Hand verletzt wurde und ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro entstand. Der Fahrzeuglenker fuhr von Großheubach kommend und kam aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Er stieß frontal gegen eine Sandsteingrundstücksmauer und beschädigte auch noch ein Carport. Der Wagen musste durch ein Unternehmen abgeschleppt werden.

Polizei Obernburg/mkl