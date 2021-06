65-Jährige schwebt nach Verkehrsunfall auf B27 in Lebensgefahr

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zog die Polizei Karlstadt einen Sachverständigen hinzu.

Dem gegenwärtigen Ermittlungsstand nach wollte die 65-Jährige gegen 09:30 Uhr die Kreuzung vom Güßgraben kommend in Richtung Retzbach überqueren. Dabei übersah sie wohl den von links auf der Bundesstraße kommenden Kleinlastwagen. Der 51-jährige Fahrer konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Hyundai nicht mehr verhindern. Dabei erlitt die Fahrerin lebensgefährliche Verletzungen und kam nach der medizinischen Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt sofort in ein Krankenhaus. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße in Richtung Würzburg für mehrere Stunden gesperrt werden.

Den genauen Unfallhergang rekonstruiert nun die Polizei Karlstadt in Zusammenarbeit mit einem Unfallsachverständigen, der auf Weisung der Staatsanwaltschaft Würzburg hinzugezogen wurde. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Lichtzeichenanlage der Kreuzung aufgrund eines technischen Defekts außer Betrieb.