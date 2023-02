64-Jährige in Kleinheubach vermisst – Wer kann Hinweise geben? 

Sämtliche Suchmaßnahmen der Miltenberger Polizei verliefen bislang ergebnislos, weswegen nun auch die Bevölkerung um Mithilfe gebeten wird.

Die 64-jährige Siglinde Bronnbauer verließ am Samstag gegen 17:00 Uhr ihr Wohnanwesen in der Limesstraße und führte hierbei ihre Nordic-Walking-Stöcke mit sich. Nachdem sie bis zum späten Abend nicht nach Hause zurückgekehrt ist, meldete ihr Ehemann sie um 21:00 Uhr bei der Miltenberger Polizei vermisst. Diese begannen umgehend bis in die Nacht mit umfangreichen Suchmaßnahmen nach der Frau. Hierbei waren neben Personensuchhunden auch ein Hubschrauber sowie das BRK und die örtlichen Feuerwehren im Einsatz. Die Absuche wird auch am heutigen Sonntag fortgesetzt.

Siglinde Bronnbauer

Frau Bronnbauer kann wie folgt beschrieben werden:

* bekleidet mit leuchten roter Jacke, schwarzem Stirnband, Wanderschuhen und Jeans

* führt blaue Nordic-Walking-Stöcke mit sich

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können oder die Vermisste gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 09371/945-0 bei der Miltenberger Polizei zu melden.

Meldung der Polizei Unterfranken