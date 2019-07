64-Jähriger ohrfeigt Jugendlichen

Einen 64-jährigen Zeugen störte dieses Verhalten so, dass er den Jugendlichen zur Rede stellte und diesen bei dem dabei entstehenden Streitgespräch ohrfeigte.

Unerlaubt geangelt

Harrbach, Lkr. Main-Spessart. Aufgrund des Hinweises eines Zeugen wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 1.35 Uhr an der Schleuse Harrbach ein Angler kontrolliert, welcher entgegen des Nachtangelverbotes dort mit vier Angeln den Fischen nachstellte. Den deutlich alkoholisierten 66-jährigen Angler erwartet nun eine Anzeige.

Parkplatzrempler

Retzbach, Lkr. Main-Spessart. Ein 18-jähriger Autofahrer stieß am Dienstag gegen 14 Uhr beim Rückwärtsausparken aus einer Parkbucht am Bahnhof in Retzbach mit seinem Fahrzeugheck zunächst leicht gegen das Heck eines in der gegenüberliegenden Parkbucht stehenden Autos. Durch den Anstoß erschrak der Autofahrer und verwechselte beim Bremsversuch das Gas- und das Bremspedal. Er trat dadurch voll auf das Gaspedal und schob mit seinem Fahrzeug das geparkte Auto nach vorne weg gegen eine Lärmschutzwand. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 8500 Euro.

Versicherungskennzeichen entwendet

Arnstein, Lkr. Main-Spessart. Von einem in der Marktstraße 56 in Arnstein geparkten Motorroller wurde am Montag zwischen 15.50 und 16.10 Uhr das Versicherungskennzeichen entwendet.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu dem Kennzeichendiebstahl unter Tel.: 09353/97410.

ves/Polizei Karlstadt