63 Jahre alter Mann aus Hanau vermisst

Die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem 63 Jahre alten Vermissten. Bruno Reusing ist etwa 1,75 Meter groß und schlank. Er hat eine Halbglatze, graue kurze Haare und trug einen Schnauzbart. Er war mit einer grauen Jogginghose bekleidet. Der Gesuchte verließ am ersten 25. Dezember gegen 21.30 Uhr, sein Zuhause in der Röderstraße. Er leidet an einer Erkrankung und benötigt medizinische Behandlung.

Wer Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Polizeipräsidium Südosthessen/xere