62-Jähriger gerät wohl durch Kreislaufprobleme in Gegenverkehr

Auf Grund der hohen Temperaturen bekam er offenbar Kreislaufprobleme und fuhr mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Eine 42-jährige Audi-Fahrerin kam ihm entgegen und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Fahrt unter Alkoholeinfluss

Obernburg a. Main, Lkr. Miltenberg. Am 25. Juni, gegen 21.30 Uhr, wurde ein VW Transporter von einer Streife einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle konnte bei dem 27-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Nachdem ein Alkotest vor Ort positiv verlief, wurde ein gerichtsverwertbarer Test bei der Polizeiinspektion Obernburg durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,56 Promille und den Fahrer erwartet nun eine Anzeige.

Unfallfluchten

Klingenberg a.Main, Lkr. Miltenberg. In der Zeit von Montag, 24. Juni, 23 Uhr, bis Dienstag, 25. Juni, 17.07 Uhr, wurden die Dachrinne und die Fassade eines Anwesens in der Ankergasse offensichtlich von einem Lastwagen beschädigt. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Erlenbach a.Main, Lkr. Miltenberg. Am 25. Juni gegen 12 Uhr stieß ein 37-jähriger Laster-Fahrer auf der Mainhausener Straße beim Wenden gegen ein Verkehrszeichen und einen Zaun. Das Schild und der Zaun wurden dabei umgebogen, Sachschaden etwa 800 Euro. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und konnte den Lastwagen-Fahrer anhalten. Während der Zeuge die Polizei verständigte, entfernte sich der Laster-Fahrer mit seinem Fahrzeug. Der Laster wurde kurz darauf in der Nähe angetroffen und den Fahrer erwartet nun einen Anzeige. Da er nicht aus Deutschland kam, musste er eine Sicherheitsleistung entrichten.

Fahrraddiebstahl

Obernburg a.Main, Lkr. Miltenberg. In der Zeit vom 11. bis zum 23. Juni wurde ein silbernes Trekkingrad aus der Garage eines Hauses in der Rosenstraße entwendet, Schaden etwa 100 Euro. Der Täter ist nicht bekannt.

Magnetschild entwendet

Großwallstadt, Lkr. Miltenberg. Am 24. Juni von 10.30 bis 11 Uhr wurde ein Magnetschild „Amme“ von der Fahrertür eines Daimlers entwendet. Das Fahrzeug parkte in dieser Zeit auf der Lindenstraße in Großwallstadt. Der Täter ist bislang unbekannt. Das Schild hat einen Wert von etwa 34 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629-0.

ves/Polizei Obernburg