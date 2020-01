6000 Euro Sachschaden nach Vorfahrtsverstoß in Hösbach

Gegen 11.45 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fahrer eine VW Tiguans die Industriestraße und hielt zunächst verkehrsbedingt an der benannten Einmündung. Beim Anfahren hatte er schließlich einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten VW-Bus übersehen, der von einem 43-Jährigen gelenkt wurde und es kam zur Kollision. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß glücklicherweise unverletzt.

Stadt Aschaffenburg

Mitsubishi Lancer ohne Versicherungsschutz

Ein Mitsubishi Lancer, an dem sogenannte rote Händlerkennzeichen angebracht waren, fiel am Samstagmorgen, gegen 11.20 Uhr, Beamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg auf. Das Fahrzeug war in der Hanauer Straße unterwegs und sollte, insbesondere zur Überprüfung, ob die roten Kennzeichen berechtigt benutzt werden, einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der 45-jährige Fahrer des Pkw lenkte sein Fahrzeug zunächst über den Stadtring in die Obernauer Straße, wo letztendlich die Anhaltung erfolgen konnte. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass für die Kennzeichen kein ausreichender Versicherungsschutz besteht und die Zulassungsstelle bereits deren Entstempelung angeordnet hatte. Diese wurde noch vor Ort durchgeführt und die Weiterfahrt wurde unterbunden. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Mit Geparktem kollidiert und anschließend geflüchtet

Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt die Polizeiinspektion Aschaffenburg nach einem Verkehrsunfall in der Dorfstraße. Dort wurde auf Höhe der Hausnummer 23 zwischen 17 Uhr am Freitagabend und 11 Uhr am Samstagmorgen ein ordnungsgemäß abgestellter Opel Astra von einem vorbeifahrenden Fahrzeug touchiert. Durch die Fahrzeugberührung entstand am linken Außenspiegel des Opels ein Schaden von ca. 150,- €, was den unbekannten Unfallverursacher aber offenbar wenig interessierte. Dieser verließ die Unfallstelle nämlich, ohne einen Hinweis auf seine Identität zu hinterlassen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Ohne Führerschein

Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hat sich demnächst ein 23-Jähriger zu verantworten, der mit einem Pkw Mini am frühen Sonntagmorgen, gegen 0.30 Uhr, in der Darmstädter Straße unterwegs war. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle räumte der junge Mann ein, keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Die kontrollierenden Beamten unterbanden die Weiterfahrt und übergaben den Fahrzeugschlüssel an einen Berechtigten mit entsprechender Fahrerlaubnis.

Berauscht am Steuer

Deutliche Anzeichen für einen zeitnahen Marihuanakonsum wies der 27-jährige Fahrer eines Mazdas auf, der am Sonntagmorgen, gegen 04:00 Uhr, in der Schillerstraße kontrolliert wurde. Aufgrund von drogentypischen Auffälligkeiten und eines letztendlich positiven Urintests musste sich der junge Mann einer Blutentnahme unterziehen. Sollte sich bei der Begutachtung der Blutprobe der Anfangsverdacht bestätigen, sind ein einmonatiges Fahrverbot und eine hohe Geldbuße die Folge.

Unbekannter beschädigt mutwillig Außenspiegel

Eine Sachbeschädigung, die sich am Samstagabend zwischen 18:00 und 20:00 Uhr in der Elsesser Straße ereignet hat, beschäftigt die Polizei in Aschaffenburg. Der 34-jährige Halter eines Toyotas musste feststellen, dass an seinem Pkw beide Außenspiegel beschädigt wurden. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000,- €. Da der Täter bislang unbekannt ist, sind die ermittelnden Beamten zur Klärung des Sachverhalts auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Junger Randalierer landet in Gewahrsam

Teuer zu stehen bekommt einem jungen Mann seine Zechtour am Samstagabend. Der 19-Jährige wurde gegen 21.45 Uhr von Zeugen beobachtet, wie er sich an einem Schaukasten einer Bushaltestelle in der Lamprechtstraße zu schaffen machte. Eine hinzugerufene Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Aschaffenburg konnte den Mann mit einem Schlagstock in der Hand antreffen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Randalierer augenscheinlich eine Glasscheibe an dem Schaukasten beschädigt hat. Die Höhe des Schadens beträgt ersten Schätzungen zufolge ca. 250,- €.

Der stark alkoholisierte Heranwachsende, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille, musste den Rest der Nacht in einer Haftzelle verbringen.

Ihn erwarten Anzeigen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz. Sein Schlagstock wurde zur Vorbereitung der Einziehung sichergestellt.

Landkreis Aschaffenburg

Wegen Unaufmerksamkeit ins Bankette geraten

Großostheim. Glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall am Samstagabend gegen 20 Uhr auf der B469. Ein 36-Jähriger war mit seinem Fiat in Fahrtrichtung Seligenstadt unterwegs, als er zwischen den Anschlussstellen Niedernberg und Großostheim-Mitte nach rechts ins Kiesbett geriet. Das Fahrzeug touchierte in der Folge die Schutzplanke und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Glücklicherweise war auch bei diesem Unfall nur Sachschaden zu beklagen. Dieser dürfte schätzungsweise ca. 5.000,- Euro betragen.

53-Jährige bestiehlt drei Supermärkte

Goldbach. Einer Ladendiebin wurde das Erinnerungsvermögen eines Supermarktangestellten zum Verhängnis. Diesem fiel bereits am 30.12.2019 auf, dass sich eine 53-Jährige in einer Supermarktfiliale im Erlengrund unberechtigt bedient haben muss. Damals konnte die Frau den Markt noch vor Bekanntwerden ihrer Personalien verlassen. Am Samstag, gegen 14.45 Uhr, erkannte der Angestellt die Frau im Supermarkt wieder. Erneut hatte sie einige Gegenstände gestohlen. Dieses Mal konnte sie jedoch nach Passieren des Kassenbereichs, wo sie kleinere Gegenstände bezahlt hatte, angesprochen und bis zum Eintreffen einer hinzugezogenen Streifenbesatzung festgehalten werden. Die eingesetzten Beamten stellten fest, dass die Frau noch in zwei anderen Märkten lange Finger bewies. Das Diebesgut kann bislang nicht abschließend beziffert werden. Sie wurde zur Polizeiinspektion Aschaffenburg verbracht, wo sie erkennungsdienstlich behandelt wurde. Gegen sie wird wegen mehrfachen Diebstahls ermittelt.

Polizei Aschaffenburg/mkl