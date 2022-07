600 Heuballen und ein Auto in Flammen in Wächtersbach

Wie die Polizei berichtet, rückte die Feuerwehr gegen 22.50 Uhr gleich zu mehreren Brandherden aus. In der Gemarkung zwischen Aufenau und Neudorf in der Nähe eines Reiterhofes brannten heuballen an fünf Stellen. Da sich ein Feuer in der Nähe der Bahnlinie Hanau-Fulda befand, beschleunigte die Feuerwehr dessen abbrennen mit einem Brandlüfter, um die Sperrung der Bahnstrecke zu verhindern. Kurz nach 23 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem brennenden Auto in der Wächtersbacher Rotgartenstraße gerufen. Ein Opel, brannte komplett aus. Hierdurch wurden ein weiteres Auto sowie eine Lagerhalle beschädigt.

Die Polizei setzte zur Ermittlung auch einen Hubschrauber ein. Die Ermittler bitten um Zeugenhinweise.

Tel. 06181 100 123 für Hinweise an die Polizei

dc/Polizei Südosthessen