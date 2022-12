60 Jahre alter Skoda-Fahrer kommt von der A3 bei Hösbach ab

Gegen 18.30 Uhr war der 60-Jährige Skoda-Fahrer auf der Autobahn in Richtung Frankfurt unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Hösbach kam er von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Richtungswegweiser und fuhr mehrere Meter hinter der Leitplanke durch den Grünstreifen, bevor er nach 150 Meter in einer Grünfläche zum Stehen kam.

Während das Auto komplett zerstört wurde, kam der Fahrer augescheinlich unverletzt davon. Er wurde lediglich zur Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehren aus Bessenbach und Waldaschaff waren zum Unfall alarmiert, konnten jedoch nach kurzer Zeit die Rückfahrt sicher antreten. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei reinigten die Straße. Der Skoda, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden dürfte sich auf über zehntausend Euro summieren. Die Verkehrsbehinderungen hielten sich in Grenzen.

Ralf Hettler/ lady