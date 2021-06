Wegen Sexualdelikten polizeibekannt: In Kahl will Mann Kinder ins Auto locken

»Wir nehmen das so ernst, weil er eben diesen Hintergrund hat«, kommentierte er das Vorgehen im Sinne des Polizeiaufgabengesetzes (PAG). Demnach darf er sich Kindern weder an der Schule, noch auf dem Weg dorthin nähern. »Das wird auch entsprechend von uns überwacht«, unterstrich Zimmer.

Laut Pressemitteilung informierte am Montag eine Mutter die Alzenauer Polizei, dass drei Erstklässler im Burgweg von einem Unbekannten gegen 8.40 Uhr angesprochen worden waren. Er habe versucht, die Kinder in sein Auto zu locken, konkretisierte der Polizeisprecher auf Nachfrage. Die Jungen und Mädchen hätten aber richtig reagiert und seien weitergelaufen.

Eltern, Schule und Polizei reagierten unverzüglich, so dass die Ermittler den Mann am Mittwochmorgen aufgrund eines Hinweises anhand des Autokennzeichens identifizieren konnte. Die Kripo Aschaffenburg hat unter anderem ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zudem sei eine sogenannte »Gefährderansprache« durchgeführt worden, der Mann also gewarnt worden, weiterhin Kinder anzusprechen. Darüber hinaus zeigt die Polizei eine »deutlich erhöhte Präsenz« im Schulbereich, heißt es.

Zimmer bittet darum, bei derartigen verdächtigen Wahrnehmungen den Notruf 110 zu wählen. Im vorliegenden Fall hätten Kinder, Eltern und die Schule durch ihr »vorbildliches Verhalten« maßgeblich zur Identifizierung des Mannes beigetragen.

rbb