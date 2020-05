60-Jähriger Mann aus Hanau vermisst

Er hat graue Haare mit Geheimratsecken und einen längeren grauen Bart. Herr Wichmann wurde am 30. April aus einem Krankenhaus in Offenbach am Main entlassen. Kurze Zeit später hatte er noch Kontakt zu einem Bekannten; seit dem 5. Mai 2020 wird er nun vermisst. Herr Wichmann benötigt dringend ärztliche Hilfe. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Norbert Wichmann geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

stru/Polizeipräsidium Südosthessen