60-jähriger Motorradfahrer alkoholisiert unterwegs

Es wurde bei diesem von den eingesetzten Beamten Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab, dass der Kraftradfahrer nicht unerheblich alkoholisiert war. Er muss nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Die Weiterfahrt wurde durch die Polizeibeamten unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Alkoholisierter Autofahrer

Breitendiel: Am Samstag, gegen 02:30 Uhr, wurde in der Odenwaldstraße ein 57-jähriger Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fiat-Fahrer konnten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Pkw-Fahrer erheblich alkoholisiert war. Es wurde bei diesem eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt unterbunden, sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Der 57-Jährige wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr zur Anzeige gebracht.

Verkehrsunfallfluchten durch unbekannte Verursacher

Miltenberg: Am Freitag, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 15:30 Uhr, hat ein 33-jähriger Pkw-Fahrer seinen Audi in der Mainstraße auf dem Parkplatz am Zwillingsbogen geparkt. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er am hinteren Kotflügel und am Radlauf auf der Beifahrerseite einen frischen Schaden fest. Der Unfallverursacher ist bislang unbekannt. Hinweise und Zeugen des Verkehrsunfalles gibt es bis dato nicht. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Kleinheubach: Ebenfalls am Freitag, gegen 12:45 Uhr, hielt ein 24-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Kleintransporter auf einem Parkplatz „In der Seehecke“ und führte dort im Heckbereich Ladetätigkeiten durch. Er bemerkte hierbei einen Knall und ein starkes Rütteln seines Transporters. Als er aus dem Fahrzeug schaute stellte er einen dunkelblauen Pkw fest, welcher sich entfernte. Der Unfallverursacher hielt nicht an, um die notwendigen Feststellungen zu treffen und ist bislang unbekannt. Hinweise und Zeugen des Verkehrsunfalles gibt es bis dato nicht. Bei dem Kleintransporter wurde der vordere linke Kotflügel, sowie die Stoßstange beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

vd/Polizei Miltenberg