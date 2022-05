Als eine 60-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Auto die Nantenbacher Straße ortsauswärts fuhr, übersah sie den Jungen, der mit seinem Tretroller gerade von der Bachgrundstraße kam. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Tretroller. Hierbei erlitt der Junge leichte Verletzungen. Er wurde ersten Untersuchungen zufolge mit Verdacht auf Beinfraktur mit dem Rettungshubschrauber in ein Würzburger Krankenhaus geflogen. Die Unfallgegnerin blieb gänzlich unverletzt.

Tuner auf der Mainlände

Lohr. Am Montagabend fielen einer Lohrer Streife drei Fahrzeuge auf, die auf der Mainlände mehrfach Auf- und Abfuhren und hierbei ihre Boliden hochbeschleunigten. Auch Passanten hatten sich hierdurch bereits belästigt gefühlt. Bei der anschließenden Kontrolle der drei 19- und 20jährigen aus dem hiesigen Landkreis sahen diese ihr Fehlverhalten ein. Auf die jungen Männer kommen nun jeweils Bußgelder in Höhe von 100,- € zu.

Verkehrsschild umgefahren

Lohr. Am frühen Montagnachmittag versuchte ein Sattelzug mit tschechischer Zulassung in der Ignatius-Taschner-Straße zu wenden. Hierbei stieß er beim Rückwärtsfahren gegen ein Verkehrszeichen, wodurch dieses verdellt und umgebogen wurde. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,- €. Leider fuhr der Fahrzeugführer weiter, ohne seine Personalien mitzuteilen oder der Polizei Bescheid zu geben. Ob der Lkw-Fahrer den Zusammenstoß bemerkt hat, ist bislang nicht bekannt. Es wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eröffnet.

Zeugen, die den Vorfall bemerkt haben, melden sich bitte telefonisch unter der 09352/8741-0 oder per E-Mail unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de bei der Lohrer Polizei.

Pressebericht der PI Lohr / grr