6-jähriges Kind bei bei Unfall in Goldbach leicht verletzt

Gegen 14:45 Uhr wollte ein Pkw-Fahrer vom Rewe-Parkplatz in die Aschaffenburger Straße einbiegen und fuhr langsam in die Kreuzung ein. Als er die bevorrechtigte Pkw-Fahrerin erblickte, bremste er zwar ab, jedoch leitete die Pkw-Fahrerin ihrerseits auch eine Vollbremsung ein. Im Pkw saßen ihre beiden Kinder im Alter von 6 und 11 Jahren. Der 6-Jährige, der auf dem Beifahrersitz saß, war nicht angegurtet, weshalb er mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe stieß und sich eine Beule zuzog. Der Junge wurde vorsorglich ins Klinikum Aschaffenburg eingeliefert. Durch den Aufprall ist die Windschutzscheibe gesprungen.

Durch Wendemanöver auf Landingstraße Unfall verursacht

Aschaffenburg. Prellungen und Abschürfungen zog sich am Mittwoch ein Rollerfahrer zu. Gegen 12:20 Uhr befuhr ein 50-Jähriger Pkw-Fahrer die Landingstraße in Richtung Tunnel. Kurz vor der Auffahrt zur Luitpoldstraße bremste er abrupt ab, um über alle vier Fahrspuren zu wenden. Im Zuge dieses Wendemanövers musste ein ebenfalls 50-Jähriger Rollerfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten und stürzte. Es kam zwar zu keiner Kollision jedoch verletzte sich der Rollerfahrer durch den Sturz. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Spielgerät am Spielplatz angezündet

Aschaffenburg. Am Mittwochabend gegen 20:15 Uhr wurde gemeldet, dass auf dem Spielplatz in der Kurt-Frenzel-Straße ein Spielgerät angezündet wurde. Passanten konnten es jedoch schnell löschen, da aufgrund der Witterung ein Ausbreiten der Feuerstelle schwer möglich war. Bei der Begutachtung wurde festgestellt, dass ein Gummi der Halteeinrichtung angezündet wurde.

Pkw in Mainaschaff beschädigt - Zeugen gesucht

Mainaschaff. Eine böse Überraschung musste die Fahrzeugführerin bei der Rückkehr vom Einkaufen erleben. Sie stellte ihren Pkw, Mercedes / A-Klasse in blau am Aldi-Parkplatz in der Johann-Dahlem-Straße gegen 18:33 Uhr ab. Als sie gegen 19:30 Uhr zurückkam, musste sie Kratzer an der linken Fahrzeugseite feststellen, die auf mutwillige Beschädigungen hindeuten.

Fahrraddiebe kamen an Tatort zurück - Zeuge nahm ihnen wieder Rad ab

Mainaschaff. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, kam es am 05. August gegen 01:10 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl eines Damenrades im Wert von 20, - Euro, was durch einen Nachbar beobachtet werden konnte. Die 3 Täter kamen wenige Minuten später zurück und wollten offensichtlich ein weiteres Rad entwenden. Dies verhinderte der aufmerksame Nachbar und hielt das zuvor gestohlene Rad fest. Die 3 männlichen Täter, die jeweils auf ca. 18 Jahre geschätzt werden, traten dann die Flucht ohne jegliche Beute an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer: 06021/857-0

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Aschaffenburg