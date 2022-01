59-Jähriger schlägt in Großkahl mit Schaufel auf Gemeindemitarbeiter ein

Bei einer gefährlichen Körperverletzung in Großkahl erlitt ein Mann am Dienstagnachmittag nach ersten Erkenntnissen der Polizei leichte Verletzungen am Kopf. Ein 44-jähriger Mitarbeiter der Gemeinde hatte den Auftrag, bei einem 59-jährigen Mann in Kleinkahl den Strom abzustellen. Damit war dieser offenbar nicht einverstanden. Er erschien gegen 15.30 Uhr in Begleitung eines 34-jährigen Verwandten, um den Gemeindemitarbeiter zu Rede zu stellen. Allerdings kam es dann zunächst zu einer verbalen Streitigkeit, die im weiteren Verlauf eskalierte und zu einer tätlichen Auseinandersetzung führte. Der 59-Jährige nahm sich eine Schaufel und schlug dem 44-Jährigen auf den Kopf. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife hatte er sich bereits entfernt. Er konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Gemeindemitarbeiter wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Aschaffenburg gebracht.

In Schöllkrippen von der Leiter gestürzt

Bei einem Sturz hat ein 66-jähriger Mann am Dienstagnachmittag schwere aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Der Mann führte laut Polizei gegen 14 Uhr Arbeiten an seinem Haus in der Krombacher Straße durch. Dazu lehnte er eine Leiter an ein Gerüst und stieg circa 6 Meter in die Höhe. Wenig später fand ihn seine Ehefrau auf dem Boden liegend vor und wählte den Notruf. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er mit einem Hubschrauber ins Klinikum Aschaffenburg geflogen. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlitt er Verletzungen am Kopf, der Wirbelsäule und am Becken. Die weiteren Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Alzenau.

Vorwärts- und Rückwärtsgang in Alzenau-Hörstein verwechselt

Ein 29-jähriger Mann hatte sein Auto am Montag um kurz vor 7 Uhr auf einem Parkplatz an der Hohler Chaussee abgestellt. Als er wieder losfahren wollte, verwechselte er den Vorwärts- und Rückwärtsgang. Deshalb fuhr er rückwärts gegen ein Werbeschild, das dadurch aus dem Fundament brach. Fazit: 500 Euro Schaden an dem Pkw und 3.000 Euro an dem Schild.