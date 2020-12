58-Jährige in Würzburg beraubt - Kripo sucht zeugen

Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt zu einem Raubdelikt zum Nachteil einer 58-Jährigen am Samstagabend und sucht Zeugen des Vorfalls. Am Sonntagmittag meldete sich eine 58-Jährige telefonisch bei der Kriminalpolizei Würzburg und gab an, am Vorabend, gegen 18:30 Uhr in der Marcusstraße von einem ihr unbekannten Mann ausgeraubt worden zu sein. Der Unbekannte habe die Frau aus dem Landkreis angesprochen und Geld gefordert. Nachdem die Geschädigte der Forderung nicht nachgekommen sei, habe der etwa 30-Jährige, der ca. 1,70 Meter groß und dunkel mit Kapuze und Handschuhen bekleidet gewesen sein soll, ein Messer gezogen und damit seiner Forderung Nachdruck verholfen. Mit Beute in Form von Bargeld in Höhe von 50 Euro sei der Täter im Anschluss geflohen. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet nun Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, diese unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.