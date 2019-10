57-Jähriger fährt in Leitplanke

Von Fahrbahn abgekommen - nur Sachschaden

Alzenau-Michelbach. Gegen 10 Uhr am Montagvormittagbefuhr ein 57-jähriger Pkw-Fahrer die Staatsstraße 3202 von Albstadt kommend in Richtung Michelbach. Ungefähr auf Höhe der „Blauen Brücke“ kam er mit seinem Renault nach rechts in den Grünstreifen, übersteuerte beim Gegenlenken, driftete einmal quer über die komplette Fahrbahn und prallte letztendlich in die linke Leitplanke. Verletzt wurde er dabei nicht, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro

Gespann völlig überladen - Hohe Geldbuße

Mömbris-Niedersteinbach. Am Montagmorgen gegen 8.40 Uhr wurde ein Kleintransporter mit Pkw-Anhänger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Sprinter mit diversem Stückgut beladen war, befand sich auf dem Anhänger ein Pkw. Da die Fahrzeugkombination allem Anschein nach erheblich überladen war, wurde sie unter Polizeibegleitung nach Hösbach-Bahnhof begleitetund dort auf der geeichten Waage der Verkehrspolizei verwogen.Hierbei stellte sichheraus,dassdas Gesamtgewicht des Gespanns 8.730 kg aufwies, was einer Überladung von gut 58 Prozent entsprach. Erlaubt wären 5.500 kg gewesen. Auch dasGewicht des andem Mercedes Sprinterangehängten Anhängers war bei erlaubten 2.000 kg mit 3.200 kg (60 Prozent) deutlichüberschritten. Die Folgen waren, dass das Gefährt sofort aus dem Verkehr gezogen wurde und der 45jährige rumänische Fahrer, da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, eineSicherheitsleistungvon über 1.400 Euro hinterlegen musste.

kev/Polizei Alzenau