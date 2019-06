57-Jähriger bei Gabelstapler-Unfall schwer verletzt

Aus unbekannter Ursache kam er plötzlich von der Fahrbahn ab und der Gabelstapler prallte gegen eine Hauswand. Hierbei erlitt der Fahrer schwere Verletzungen. Ein Notarzt versorgte den Mann an der Unfallstelle. Daraufhin brachte ihn eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Pedelec-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Bad Mergentheim. Ein 53-Jähriger ist am Dienstagabend mit seinem Pedelec in Bad Mergentheim gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann war gegen 18.45 Uhr auf dem Radweg parallel zur Landesstraße 2251 zwischen Elpersheim und Markelsheim unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam der Mann mit dem Fahrrad zu Fall. Ein Rettungswagen brachte den 53-Jährigen in ein Krankenhaus. Da Polizeibeamte bei dem Mann Alkoholgeruch feststellten, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe abgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Dringendes Geschäft?

Wertheim-Bettingen. Mit einem Toilettenhäuschen sind Diebe im Zeitraum von Dienstagnachmittag bis Mittwochfrüh in Wertheim-Bettingen stiften gegangen. Das Häuschen der Marke Toi-Toi entwendeten sie von einem Baugrundstück im Schlehenweg. Zeugen, die die Unbekannten bei ihrer Tat beobachteten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342/9189-0 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

ves/Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis