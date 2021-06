Die rechte Seite des Lkw war allerdings so stark beschädigt, dass dieser abgeschleppt werden musste. Mehrere Leitplankenfelder wurden durch den Unfall niedergedrückt. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf ca. 24.000 Euro. Die Ermittlungen der vor Ort eingesetzten Beamten zur Unfallursache ergaben, dass der 55-jährige Kraftfahrer während der Fahrt eingeschlafen war. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Motor geplatzt

Kahl a.Main, A 45 Ri. Gießen. An einem VW T 5, der auf der A 45 unterwegs war, platzte am Dienstag gegen 08:30 Uhr während der Fahrt der Motor. Das austretende Motoröl verteilte sich daraufhin zunächst auf dem linken, dann rechten Fahrstreifen und schließlich auf dem Standstreifen. Da die Örtlichkeit in einem Kurvenbereich lag, musste eine Vollsperrung eingerichtet werden, um das Öl abbinden zu können und den VW abzuschleppen. Die Sperrung mit Ausleitung an der Anschlussstelle Alzenau-Nord dauerte insgesamt 2 Stunden an und verursachte mehrere Kilometer Rückstau.

Einem weiteren Verkehrsteilnehmer erschien die Wartezeit doch etwas lange, so dass er die Autobahn und den gesperrten Bereich zu Fuß erkundete, um zu sehen wie lange es noch dauert. Er muss nun mit einen Bußgeld rechnen.

An den Arbeiten vor Ort waren die Feuerwehren Kahl und Karlstein mit 16 Einsatzkräften sowie die Autobahnmeisterei beteiligt.

mci / Quelle: Polizei Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach