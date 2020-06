55-Jähriger aus Maintal vermisst

Herr Thiel ist etwa 1,78 Meter groß und korpulent. Er hat eine Glatze und ist Brillenträger. Er war mit einer schwarzen Kapuzenjacke und blauen Slippern bekleidet. Der Gesuchte wurde zuletzt am Dienstagmorgen, kurz vor 6 Uhr, in seinem Zuhause in der Allensteiner Straße gesehen. Er fuhr dann in den folgenden Stunden mit seinem schwarzen Hyundai i10, an dem MKK-Kennzeichen mit den Buchstaben MT angebracht sind, weg. Michael Thiel leidet an einer Erkrankung und benötigt dringend Medikamente.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Michael Thiel geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

xere/Polizei Südosthessen