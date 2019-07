55-Jährige in Kleinostheim vermisst

In den frühen Morgenstunden soll die Vermisste ihr Wohnanwesen in Kleinostheim verlassen haben. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Nachdem sich Angehörige an die Polizeiinspektion Aschaffenburg gewandt hatten, liefen umfangreiche Ermittlungen an, die bis dato nicht zum Auffinden der Vermissten geführt haben. Es ist nicht auszuschließen, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte. Von Frau Happel liegt folgende Beschreibung vor:

Circa 160 Zentimeter groß, sehr dünn, braunblonde schulterlange Haare, über Bekleidung nichts bekannt.

Sachdienliche Angaben bitte über Notruf 110 an die Einsatzzentrale oder Tel. 06021/857-2230 an die Polizeiinspektion Aschaffenburg.

vd/Polizei Unterfranken