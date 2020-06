54-Jährige übersieht Fahrzeug in Gemünden

Die 54-Jährige Fahrerin eines Mazda wollte vom Leinischen Weg kommend nach links in die Staatsstraße 2303 einbiegen. An der Einmündung ist die Vorfahrt mit Verkehrszeichen 205 - Vorfahrt achten - ausgeschildert. Möglicherweise war die tiefstehende Sonne der Grund, dass die Fahrerin beim Einbiegen den von rechts kommenden Muldenkipper, an dessen Steuer ein 65-Jähriger Mann saß, übersehen hatte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei hier zum Glück niemand verletzt wurde. Am Mazda entstand durch den Aufprall wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden am Muldenkipper beträgt ca. 1.500 EUR.

Vorrang des Gegenverkehrs nicht beachtet

Gemünden, Lkr. Main-Spessart - Gestern, gegen 15:45 Uhr, wollte im Baumgartenweg eine 52jährige Pkw-Fahrerin an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw vorbeifahren. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Pkw und es kam zu leichten Anstoß zwischen den Fahrzeugen. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Wildunfall

Aura i.S., Lkr. Main-Spessart - Heute Morgen, gegen 05:00 Uhr, wurde auf der Staatsstraße 2303 ein Reh vom 63-Jährigen Fahrer eines Pkw Nissan erfasst. Das Tier verendete. Schaden entstand am Fahrzeug nicht.

Ohne Versicherung und Fahrerlaubnis

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart - Gestern Abend wurde auf der Staatsstraße 2303 zwischen Burgsinn und Rieneck ein Mofafahrer mit Sozius gesichtet. Wie sich bei der späteren Kontrolle herausstellte, hatte der 17jährige Mofaführer zwar eine Mofa-Prüfbescheinigung, mit der ist es jedoch nicht gestattet, einen Mitfahrer als Sozius zu transportieren. Außerdem war am Mofa noch ein altes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2019 angebracht. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und einem Vergehen nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

Polizeistation Gemünden