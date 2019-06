54-Jährige übersieht VW: 5000 Euro Schaden

Um 10 Uhr bog eine 54-jährige Kia-Fahrerin von der Dieselstraße nach links auf die vorfahrtsberechtigte Hanauer Straße ab. Dabei übersah sie offenbar eine von rechts kommende 44-jährige VW-Fahrerin, so dass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrerinnen blieben unverletzt.

Trunkenheitsfahrt

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Für einen betrunkenen Auto-Fahrer war seine Fahrt am Mittwochabend in Alzenau beendet. Eine Polizeistreife hatte den 38-jährigen Mann gegen 21.30 Uhr mit seinem VW auf der Staatsstraße 2305, Höhe Burgstraße, kontrolliert. Da Alkoholgeruch zu bemerken war, wurde ein Alkotest durchgeführt, der einen Wert von 1,12 Promille ergab. Es folgte die obligatorische Blutentnahme.

Beim Ladendiebstahl erwischt

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Ein 74-jähriger Mann wurde am Mittwochmittag bei einem Ladendiebstahl ertappt. Der Mann hatte um 12.45 Uhr in einem Supermarkt in der Aschaffenburger Straße zwei kleine Schnapsflaschen im Wert von 4 Euro entwendet.

ves/Polizei Alzenau