53-jähriger Radfahrer auf Skaterplatz in Lohr gestürzt

Der Rettungsdienst und die Polizei wurden am späten Montagabend gegen 22:10 Uhr zum Lohrer Skaterplatz in der Jahnstraße gerufen. Grund war eine äußerst unglimpfliche Stuntaktion eines 52-jährigen Radfahrers aus Lohr. Anwesende jüngere Besucher des Skaterplatzes berichteten den Einsatzkräften, dass der Mann angeradelt kam und nach seiner Ankunft eine Rampe hochfuhr. Beim Befahren der Rampe stürzte er und fiel mit dem Kopf auf die Rampenkante. Bei der Begutachtung des Radfahrers konnte bei dem 52-Jährigen deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Der Test mittels Atemalkoholmessgerät erbrachte einen Wert von 1,5 Promille. Bei dem Radfahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet, die nach der medizinischen Versorgung im Krankenhaus Lohr durchgeführt wurde. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen dem Verdacht der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Wegen seiner Kopfverletzung kam zwischenzeitlich Entwarnung aus dem Krankenhaus. Der Radfahrer hatte keine ernsten Verletzungen vom Sturz, sondern nur eine Kopfplatzwunde davongetragen.

Auto in Lohr angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte am Montag zwischen 12 Uhr und 13.15 Uhr beim Ein- oder Ausparken einen geparkten weißen VW Golf touchiert und diesen dadurch an der Beifahrertür beschädigt. Als Unfallörtlichkeit kommen der Parkplatz am Lohrer Schloßplatz oder der Kundenparkplatz am E-Center in der Lohrer Rexrothstraße in Frage. Der Sachschaden am Golf beträgt 2000,- Euro. Vom Unfallverursacher ist nichts bekannt, da dieser leider keine Nachricht am beschädigten VW Golf hinterließ. Auch bei der Polizei hatte er oder sie sich nicht gemeldet. Die Polizeiinspektion Lohr nimmt gerne Zeugenhinweise unter der Tel.: 09352/8741-0 entgegen.

Geldbörse beim Einkaufen in Lohr gestohlen

Ein Unbekannter hatte am Montagmorgen um etwa 09:00 Uhr einer Kundin des Lidl-Marktes in der Rexrothstraße in Lohr die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Die 56-jährige Dame wurde scheinbar bestohlen, als sie sich in den Regalen umsah. In der Geldbörse waren neben dem Bargeld auch ihre Ausweise. Der Beuteschaden beträgt 100,- Euro. Zeugen gibt es bisher nicht. Die Polizeiinspektion Lohr am Main nimmt daher gerne Hinweise unter der Tel.: 09352/8741-0 entgegen.

stru/Polizei Lohr