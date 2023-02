53-Jähriger musste nach Schöllkrippener Faschingsumzug mit aufs Revier

Der deutlich alkoholisierte Mann war auf einen Festwagen des Faschingsumzugs gestiegen und zeigte sich dabei aggressiv gegen Umstehende. Der Mann war gegen 16.40 Uhr als Zuschauer bei dem Faschingsumzug und wollte während dem laufenden Umzugsgeschehen auf einen der Wagen unberechtigterweise aufsteigen. Hierbei trat er äußerst aggressiv auf und geriet mit weiteren Besuchern und Teilnehmern des Fastnachtstreibens in Streit. Die hinzugerufene Streife der Polizei Alzenau nahm den Mann schließlich in Gewahrsam. Er hatte deutlich über einem Promille und musste die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen.

Weitere Zeugenaufrufe

Sailauf. Zwischen Samstag, 16 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, wurde die Scheibe eines Geschäftes in der Rathausstraße mutwillig beschädigt. Unweit des Geschäftes wurde zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 9.45 Uhr, die Heckscheibe eines Pkws beschädigt. Ein möglicher Tatzusammenhang wird geprüft.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021 8572230 entgegen.

