53-Jähriger bei Unfall auf A3 bei Marktheidenfeld schwer verletzt

Kurz nach 6. 15 Uhr fuhr ein 53-Jähriger mit seinem VW auf der Autobahn in Richtung Frankfurt. In Höhe der Anschlussstelle Marktheidenfeld verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben, durchbrach den Zaun eines Regenrückhaltebeckens, prallte anschließend in einen Wassergraben und blieb schließlich in einem weiteren Zaun nach über 100 Metern stehen.

Bei dem Unfall wurde der Fahrer schwer verletzt. Helfer brachen ihn nach einer Erstversorgung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten beim Fahrer Alkoholgeruch fest. Sie veranlassten eine Blutentnahme, seinen Führerschein haben sie sichergestellt.

Aufwendig waren die Bergungsarbeiten: Hierzu nutzten die Rettungskräfte einen großen Autokran, eine Fahrspur der Autobahn wurde dadurch gesperrt. Der Schwerlastkran hob das Auto auf die Straße zurück. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der Gesamtschaden sollte sich auf weit über 10000 Euro summieren.

Ralf Hettler/kick