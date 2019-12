53-Jähriger auf Geburtstagsfeier in Gelnhausen niedergestochen

Das Opfer wurde auf seiner eigenen Geburtstagsparty im Stadtteil Roth von einem Gast attackiert. Mutmaßlicher Täter war ein 25-jähriger Mann, der das Opfer an der Haustür niedergestochen haben soll, nachdem er aufgrund seiner Verhaltens in einem offenbar stark alkoholisierten Zustandes nach draußen gebeten worden war. Der 53-Jährige war anschließend stark blutend zu seinen übrigen Gästen zurückgekehrt, die Rettungsdienst und Polizei alarmierten.

Die Messerstiche trafen den Mann ins Herz, der nur dank einer Notoperation überlebte. Der mutmaßliche Täter wurde anschließend festgenommen, auch die mutmaßliche Tatwaffe, ein Taschenmesser, wurde sichergestellt. Der 25-Jährige sitzt auf Anordnung eines Richters inzwischen in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hanau am Montag bestätigte. Der Vorwurfe lautet versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

Andreas Ziegert