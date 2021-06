52-Jährige mit 1,8 Promille am Steuer in Wertheim

Die 52-Jährige war mit ihrem Opel im Bestenheider Höhenweg unterwegs und wurde gegen 23 Uhr von einer Polizeistreife kontrolliert. Die Beamten bemerkten, dass die Frau deutlich nach Alkohol roch. Ein Test bestätigte den Verdacht. Daraufhin ging es für die Frau in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der Führerschein der 52-Jährigen wurde beschlagnahmt. Sie muss nun mit einer Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Lauda-Königshofen: Gegen Baum geprallt

Am Freitagnachmittag verunfallte ein 40-Jähriger mit seinem Wagen in Lauda-Königshofen. Der Mann fuhr gegen 16.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Lauda-Königshofen und der Einmündung zur B292. Im Bereich der Gefällestrecke auf der Höhe des I-Park kam der BMW auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Der Wagen überquerte daraufhin eine Wiese und prallte anschließend gegen einen Baum. Durch den Unfall wurde der Fahrer nicht verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden der momentan noch nicht beziffert werden kann. An der Unfallstelle war ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei.

mkl/Polizei Heilbronn