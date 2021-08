51-Jähriger schlägt Mann in Burgsinn ins Gesicht

Am Montagabend gegen 17:00 Uhr ging ein 41-jähriger Mann in den Park. Dort saßen zwei Bekannte im Alter von 45 und 51 Jahren. Als er sich dazu setzte, versetzte ihm der Ältere einen Schlag ins Gesicht, wodurch er eine Platzwunde an der Stirn erlitt. Außerdem verlangte der 51-Jährige das Handy des Geschlagenen und nahm es an sich. Der Geschädigte verließ daraufhin den Park und informierte die Polizei.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte das Handy im Rucksack des 45-Jährigen aufgefunden und dem Geschädigten ausgehändigt werden.

Gegen die beiden Männer wird Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Unterschlagung und Nötigung erstattet.

sob/Polizei Gemünden