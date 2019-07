51-Jährige bei Unfall auf Aschaffenburger Schönbornstraße leicht verletzt

Der Unfall passierte auf der Schönbornstraße gegen 13.30 Uhr an der Ausfahrt der Shell-Tankstelle. Beim Ausfahren in Richtung Goldbach hatte eine 60 Jahre alte Mercedesfahrerin wohl einen VW-Polo übersehen, der auf der linken Spur ebenfalls stadtauswärts unterwegs war. Die 51-jährige am Steuer des Polo konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte im Frontbereich mit dem Mercedes. Durch die Wucht des Zusammenstoßes verlor die VW-Fahrerin die Kontrolle über ihren Polo, kam nach rechts von der Straße ab, durchbrach den Zaun der benachbarten Malteser-Rettungswache und blieb vor der dortigen Fahrzeughalle stehen.

Mitarbeiter der Malter, die vor Ort waren, übernahmen die Erstversorgung der leicht verletzten Fahrerin, bevor diese ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Unfallverursacherin überstand den Zusammenstoß augenscheinlich unverletzt. Die beiden Unfallwagen mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte weit über Zehntausend Euro betragen.

rah