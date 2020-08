5000 Quadratmeter Wald brennen in Obernburg

Gegen 14.15 Uhr war das Feuer oberhalb des Waldhauses in Richtung Wörth gemeldet worden. Etwa 5000 Quadratmeter standen nahe eines Waldweges in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Längere Zeit zogen sich jedoch die Nachlöscharbeiten hin. Dazu mussten angekogelte Bäume umgesägt und zerkleinert werden und der Waldboden umgegraben werden. Die Suche nach Glutnestern wurde durch Wärmebild-Kameras unterstützt, die Stellen mit erhöhter Temperatur anzeigen.

Bei den Löscharbeiten wurde die Feuerwehr Obernburg durch die Wehren aus Eisenbach, Wörth, Elsenfeld, Trennfurt und Mömlingen unterstützt. Mehrere Tanklöschfahrzeuge brachten das dringend benötigte Löschwasser in das abgelegene Waldstück. Nach gut anderthalb Stunden war der Einsatz der Wehren beendet.

Ralf Hettler