5000 Euro Schaden: Autokatalysatoren ausgebaut und geraubt

Die Autos verschiedener Marken standen bei einem Autohandel im Kleinheubacher Gewerbegebiet „Zur Gänswiese“ in der Nähe zur B469 geparkt. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 5000,- EUR.

Spiegelberührung

Miltenberg. Am Mittwoch, um 16.00 Uhr, fuhr ein 56-jähriger mit seinem VW von Glashofen in Richtung Eichenbühl. Auf Höhe der Lauersmühle kam ihm ein silberner Subaru entgegen und es kam zur Spiegelberührung. Beide hielten zunächst an. Der VW-Passat-Fahrer wollte die Polizei einschalten, da es sich um ein Firmenfahrzeug handelte. Daraufhin fuhr der Subaru-Fahrer davon, ohne seine Personalien anzugeben. Von dem Subaru ist bekannt, dass es sich um das Kennzeichen „NK-„ mit 2 Buchstaben und 3 Ziffern handelt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg zu melden.