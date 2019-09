5000 Euro Schaden nach Unfall bei Neuhütten

Auf Höhe der Maidelsmühle verlor sie in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kam erst nach ca. 50 Metern in der Wiese unterhalb zum Stehen. Hierbei beschädigte sie den Elektro- und Weidezaun der Grundstücksinhaber. Der Pkw wurde erheblich beschädigt und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Pkw-Fahrerin wurde durch den Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

Ladendiebstahl

In einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße in Lohr a. Main ereignete sich am Donnerstagmittag gegen 12:45 Uhr ein Ladendiebstahl. Eine 54-Jährige steckte mehrere Artikel in ihren Rucksack im Gesamtwert von 39,90 Euro und bezahlte an der Kasse nur zwei Badeessenzen. Anschließend verließ sie den Kassenbereich, wo schließlich die Alarmanlage anschlug.

Neben der Diebstahlsanzeige erhielt die Frau auch ein Hausverbot für alle dm-Märkte in Deutschland.

vd/Polizei Lohr