Am Mittwochnachmittag, gegen 16:45 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Autofahrer die Ortsdurchfahrt von Obersinn in Richtung Mittelsinn. Dabei fuhr er aus Unachtsamkeit auf einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Laster auf. Der Unfallverursacher wurde hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Lkw entstand ein Sachschaden von geschätzt etwa 8.000,- Euro. Die Feuerwehr Obersinn regelte während der Unfallaufnahme den Verkehr und reinigte die Fahrbahn.

Spiegelberührung im Begegnungsverkehr

Gemünden. Am Mittwochabend, gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Renault-Fahrer die Mühltorstraße von Schönau kommend stadteinwärts. Auf Höhe der Engstelle kam es im Begegnungsverkehr zu einer Berührung der Außenspiegel. Hierbei wurde die Plastikabdeckung vom Außenspiegel des Pkw Renault leicht beschädigt. Der bislang unbekannte Unfallbeteiligte hielt kurz an, fuhr dann jedoch weiter.

sob/Polizei Gemünden