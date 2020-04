Unbekannte Täter luden die Reifen an einer auf Privatgrund stehenden, landwirtschaftlichen Halle am "Zügelsfüßlein" ab. Diese Halle befindet sich nach der Autobahnanschlussstelle Marktheidenfeld in Fahrtrichtung Kreuzwertheim rechts der Bundesstraße 8.

Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

vd/Polizei Marktheidenfeld