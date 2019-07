5-jähriger geht am Sonntag in Aschaffenburger Kindergarten

Auf Nachfrage gab der Kleine ernsthaft an, er sei nun auf dem Weg in den Kindergarten. Nachdem die Beamten dem Jungen erklärt hatten, dass der Kindergarten am Sonntag zu habe, brachten sie ihn wieder nach Hause. Dort stellte sich dann heraus, dass der Kleine die Nachtruhe der Eltern ausgenutzt hatte und sich heimlich den Haustürschlüssel stibitzt hatte und die Tür aufgeschlossen hatte. Die Eltern hatten jedenfalls nicht schlecht gestaunt, angesichts der Eigenständigkeit des Sprösslings.

Streitigkeit bei „Brüderschaft der Völker“ zwischen zwei Gruppen

Am Samstagnacht, gegen 23:30 Uhr kam es auf dem Aschaffenburger Fest „Brüderschaft der Völker“ auf dem Volksfestplatz zu einer, zunächst verbalen, Streitigkeit. Zwei Gruppen gerieten, wohl auf Grund persönlicher Differenzen, in Streit. Die genaue Ursache ist derzeit noch unklar. Durch das Einschreiten des Sicherheitsdienstes konnte die Situation vorerst noch geklärt werden. Kurz darauf gerieten Teile der beiden Gruppen erneut aneinander, woraufhin sich der Konflikt ausweitete. Insgesamt vier bis sechs bislang unbekannte Täter schlugen auf zwei andere Personen ein und nutzten hierbei auch Halsketten als Schlagwerkzeuge. Bis zum Eintreffen der Polizei waren die Täter allerdings verschwunden und konnten im Rahmen der Fahndung auch nicht mehr festgestellt werden. Die beiden Geschädigten, ein 18-Jähriger und ein 41-Jähriger aus Aschaffenburg, wurden nur leicht verletzt. Von den Tätern, mutmaßlich südländischer Abstammung, fehlt derzeit noch jede Spur, auch genauere Personenbeschreibungen liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen derzeit. Es wird um Hinweise von weiteren Festbesuchern gebeten, die sich um diese Uhrzeit noch auf dem Festgelände aufgehalten haben. (Tel.: 06021/857-2230)

Betrunkener schläft erst Rausch aus und greift dann Polizisten an

Am Sonntagmittag, gegen 12:00 Uhr wurde vor einer Bar in der Innenstadt ein Betrunkener aufgefunden, der dort seinen Rausch ausschlief. Als die hinzugerufenen Beamten ihn weckten, wollte er gleich seine Reise mit dem Auto fortsetzen. Da ein Alko-Test einen Wert von etwa 2,5 Promille ergab, wollten die Beamten den Autoschlüssel sicherstellen. Dagegen wehrte sich der 36-jährige vehement. Er versuchte einem Beamten in den Oberschenkel zu beißen. Mit Mühe konnte der Mann gebändigt werden, nach erfolgter Fesselung wurde er bis in die Abendstunden in Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun einen Anzeige wegen Widerstands und tätlichen Angriff gegen Polizeibeamte.

Betrunkene pöbeln Rettungsdienst an

Am Sonntagabend, gegen 22 Uhr wurde der Rettungsdienst verständigt, da zwei stark betrunkene und augenscheinlich berauschte Personen in der Webergasse festgestellt wurden. Als die Sanitäter eintrafen, wurden sie von den Beiden mit unflätigen Ausdrücken bedacht. Durch die als Verstärkung hinzugerufenen Beamten wurde eine Anzeige wegen Beleidigung aufgenommen, welche die beiden 22-jährigen Männer mutmaßlich teuer zu stehen kommen dürfte.

Fahrerwechsel vor Kontrolle durchgeführt

Johannesberg: Besonders schlau wollte ein 56-jähiger Pkw-Fahrer sein, der am Sonntagabend mit seinem Renault durch Johannesberg fuhr. Er erkannte vor sich eine Polizeistreife, die an einer ausgefallenen Baustellenampel den Verkehr regelte. Da er auf Grund von Alkoholkonsum eine Kontrolle fürchtete, hielt er 50m vor der Baustelle an und führte einen Fahrerwechsel durch. Dies erkannten die Beamten jedoch und baten ihn nun erst Recht zur Kontrolle. Der 56-jährige hatte einen triftigen Grund für den Fahrerwechsel - er lag nach einem Alko-Test tatsächlich über 0,5 Promille und muss nun mit einem Bußgeldbescheid rechnen.

Sicherheitsgewahrsam - mit 76 Jahren

Großostheim: Ein renitenter Rentner hatte am Sonntagabend, um kurz nach 22 Uhr auf dem Bachgaufest eine Besatzung des Rettungsdienstes in Atem gehalten. Er hatte sich zuerst noch mit diesen unterhalten, hatte aber dann zu Beleidigungstiraden über verschiedene Bevölkerungsgruppen angesetzt. Da er sich auch vor den hinzugerufenen Beamten nicht beruhigte und auch diese noch leicht attackierte und massiv beleidigte, musste der 76-Jährige schlussendlich in Sicherheitsgewahrsam genommen werden.

Schwer verletzte Person aufgefunden

Weibersbrunn: Am Sonntagfrüh wurde ein schwerverletzter Mann neben dem Kreisverkehr in Weibersbrunn angetroffen worden. Der 48-jährige Mann war auf einem Fest in Weibersbrunn gewesen und von dort gegen 03:30 Uhr an den Kreisverkehr gebracht worden. Hier wollte der Mann dann von seiner Tochter abgeholt werden. Diese kam allerdings erst ca. 2 h später und fand ihn verletzt vor. Der 56-jährige wurde umgehend mit verschiedenen Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Mittlerweile wurde er in Spezialkrankenhaus verlegt. Die Hintergründe der Verletzung sind derzeit noch unklar - die Polizei sucht hier dringend Zeugen, die zwischen 03:30 und 05:30 an dem fraglichen Kreisel vor Weibersbrunn unterwegs waren. Wer dort vorbeigefahren ist und möglicherweise etwas gesehen hat, wird gebeten sich unter der Tel.: 06021/857-2230 zu melden.

vd/Polizei Aschaffenburg