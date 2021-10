48-Jährige prallt mit Auto gegen Rennradfahrer in Kahl

Laut Polizei fuhr die Skoda-Fahrerin gegen 16.10 Uhr in Richtung Hanau. Auf Höhe der Hauptstraße bog sie nach rechts in die Hauptstraße ab. Hierbei übersah sie allerdings den neben ihr ebenfalls in Richtung Hanau auf seinem Rennrad fahrenden 37jährigen Fahrradfahrer. Es kam zur Kollision zwischen Pkw und Fahrrad, wobei sich der Fahrradfahrer glücklicherweise nur leichte Verletzungen zuzog. Es entstand allerdings ein Sachschaden von gut 3500 Euro.

Außenspiegel in Westerngrund abgefahren

Am Freitagabend, gegen 19.10 Uhr beobachtete ein Zeuge in der Hauptstraße in Westerngrund, wie ein in Fahrtrichtung Schöllkrippen fahrender Mercedes Sprinter den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Peugeot Boxer abfuhr. Der Zeuge fuhr dem Unfallverursacher hinterher, stoppte diesen und wies ihn auf den Unfall hin. Daraufhin drehte der Unfallverursacher um, fuhr zurück, aber an der Unfallstelle vorbei und weiter in Richtung Geiselbach davon. Allerdings konnte der Zeuge das Kennzeichen notieren und eine gute Personenbeschreibung abgeben.

Am Geschädigten Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Unfallflüchtiger Lastwagen in Mömbris gestellt

Am Freitagnachmittag, gegen 16.10 Uhr teilten aufmerksame Zeugen mit, dass ein bulgarischer Laster am Markt in Mömbris einen geparkten VW Polo beschädigt hat. Der 30jährige Fahrer des Sattelzugs stieg aus, besah sich den angerichteten Schaden und flüchtete anschließend mit seinem Lkw von der Unfallstelle obwohl Zeugen ihn ansprachen und aufforderten an der Unfallstelle zu warten. Einer der Zeugen folgte dem Laster bis die hinzugerufene Polizeistreife eintraf. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer trotz gültiger Fahrerlaubnis offensichtlich massiv mit dem Führen eines Sattelzuges überfordert war. Durch die verständigte Staatsanwaltschaft wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens die Sicherstellung des Führerscheins des Lkw-Fahrers angeordnet, Fahrer und Laster warten nun auf einen von der Firma verständigten Ersatzfahrer.

Am beschädigten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Vorfahrt in Alzenau missachtet - Unfall

Am Samstagmittag gegen 12.15 Uhr kam es in der Rodenbacher Straße in Alzenau zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte. Eine 61jährige Pkw Fahrerin wollte mit ihrem Toyota Auris auf der Brentanostraße die Rodenbacher Straße queren. Hierbei übersah sie die auf der Rodenbacher Straße fahrende, vorfahrtsberechtigte 66jährige Fahrerin eines Honda Jazz. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge bei der ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro entstand.

Im Laufe der vergangenen vier Wochen wurde ein in der Königsberger Straße in Kahl am Main geparkter Pkw VW Fox durch ein unbekanntes Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro.

Unfallflucht in Hörstein nachträglich angezeigt

In der Zeit von Mittwoch, 19:30 bis Donnerstag, 16 Uhr wurde ein im Aschaffenburger Weg in Hörstein geparkter Mercedes Viano durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren und am Heck beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

